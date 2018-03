D. Manuel Linda novo bispo do Porto

Manuel da Silva Rodrigues Linda, de 62 anos, é o novo bispo do Porto. A nomeação pelo Papa Francisco acontece(u) esta quinta-feira, pelas 11 horas, e será publicada no Boletim da Sala de Imprensa do Vaticano. Depois de em 2009 ter sido ordenado bispo auxiliar de Braga, foi nomeado bispo das Forças Armadas e Segurança.

Nasceu a 15/04/1956 na Freguesia de Paus, Concelho de Resende, Distrito de Viseu, Diocese de Lamego. Frequentou os Seminário Menor (Resende) e Maior (Lamego) da Diocese de Lamego, bem como o Instituto de Ciência Humanas e Teológicas (Porto), já como aluno da Diocese de Vila Real.

Funções sacerdotais

– Desempenhou diversas tarefas pastorais: Pároco, Assistente Diocesano da Acção Católica, Capelão Militar, Promotor de Justiça e Defensor do Vínculo no Tribunal Eclesiástico Diocesano, etc. Foi também membro da equipa diocesana responsável pela Pastoral Juvenil e pelo Movimento dos Convívios Fraternos.

– Foi Reitor do Seminário de Vila Real, Vigário Episcopal para a Cultura, Coordenador da Pastoral, Director da Casa Diocesana/Centro Católico de Cultura, Capelão da Escola de Donas de Casa (Santa Casa da Misericórdia de Vila Real) e Assistente Eclesiástico da ACEGE (Associação Cristã de Empresários e Gestores). Foi membro dos Conselhos Presbiteral, Pastoral e de Consultores e preside à Assembleia Geral da Fraternidade Sacerdotal de Vila Real