D. António Couto preside a missa em memória dos Irmãos falecidos da Misericórdia de Lamego

D. António Couto, Bispo da Diocese de Lamego, vai presidir à missa celebrada em memória dos Irmãos da Santa Casa da Misericórdia de Lamego que já faleceram. A celebração eucarística realiza-se este sábado, pelas 11 horas, na Igreja das Chagas, para a qual estão convidados a participar os familiares.

A realização deste ato litúrgico também assinalará o 432º aniversário da fundação do antigo Mosteiro das Chagas, que foi no seu tempo um dos mais importantes conventos existentes em Portugal e do qual apenas sobreviveu, como local de culto, a Igreja com o mesmo nome e o espólio que se mantém à guarda do Museu de Lamego.

No altar da Igreja marcará presença o Coro desta Santa Casa, embora numa versão reduzida, devido ao contexto da atual pandemia.

A presença de fiéis na eucaristia em memória dos Irmãos da Misericórdia de Lamego obedecerá às normas de segurança estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa. No interior deste local de culto e de oração, é obrigatório o uso de máscara e a prévia higienização das mãos. A máscara apenas pode ser retirada no momento da comunhão que é dada na mão.

Mantém-se também suspenso o “gesto da paz”, saudação tradicional entre os fiéis. Por último, é pedido às pessoas que estão ou se sentem doentes que não assistam ao ato religioso.