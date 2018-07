As Curvas de Murça recebem a 6º prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP a 28 e 29 de Julho.

A duas semanas da 6ª ronda do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, a simpática vila duriense recebe a mítica Rampa Porca de Murça.

Considerado o traçado mais técnico do campeonato, a Rampa Porca de Murça (prova com um enorme historial no automobilismo nacional) promete dignificar mais uma vez a Montanha.

Com organização a cargo do CAMI Motorsport e apoio da Câmara Municipal de Murça, a Rampa Porca de Murça será uma experiência para o novo executivo Camarário que tem a intenção de cativar eventos Automobilísticos com o intuito de promover Murça e dinamizar a economia local.

Em termos desportivos adivinha-se uma disputa interessante nos turismos e nos clássicos com os principais protagonistas a não darem tréguas.

Nos próximos dias 28 e 29 de Julho o destino dos aficionados do automobilismo é Murça.