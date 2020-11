CTT e Câmara de Vila Real fazem parceria para apoiar presença online do comércio local

Os CTT e a Câmara Municipal de Vila Real estabeleceram uma parceria para o serviço dos CTT Comércio Local, um plataforma digital que facilita a presença online dos comerciantes locais e dos pequenos produtores.



“O serviço CTT Comércio Local é uma oferta inovadora que permite aos produtores locais e pequenos comerciantes, que tradicionalmente têm apenas atividade de comercialização física, passem a ter uma plataforma eletrónica na qual podem vender os seus produtos, neste caso uma aplicação, gerando negócio de comércio eletrónico”, explicou a empresa. Desta forma, permite que os comerciantes locais possam expor e escoar os seus produtos online, e que os munícipes efetuem as suas compras a partir da segurança do seu lar.



“Este serviço ajuda a promover a sustentabilidade do tecido empresarial nacional, dos particulares às grandes empresas, passando pelos pequenos comerciantes e produtores locais”, informou a empresa, em comunicado.



A solução é fornecida às autarquias, que por sua vez a disponibilizam aos comerciantes e produtores locais, que passam a ter os produtos das suas lojas disponíveis nesta aplicação. O consumidor poderá, através do telemóvel e tendo em conta a sua localização, ver que comerciantes e produtores da região estão presentes na aplicação, entrar em cada uma das lojas, efetuar as compras e pagar através de MB Way, cartão de crédito ou cartão de débito.