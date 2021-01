Cruz Vermelha Portuguesa de Santa Marta de Penaguião distribuiu 134 cabazes de Natal

No mês de Dezembro, a Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Santa Marta de Penaguião distribuiu cabazes de Natal a 134 famílias, num total de 353 pessoas, onde se incluem 51 crianças de várias idades, contribuindo desta forma, com generosidade e sentimento de comunidade num dos anos mais difíceis de que há memória, para dar melhor conforto a muitos penaguienses nesta quadra tão especial.

Este foi o ano em foram distribuídos o maior número de cabazes. Comparando com o ano de 2019, foram distribuídos mais 32 cabazes ao que corresponde uma variação de 31,37 % e foram auxiliadas mais 57 pessoas, ou seja, mais 19,26 %.

Se compararmos com 2018, este aumento foi ainda mais significativo, uma vez que a diferença é de 40 cabazes, implicando uma variação de 42,55 %, ao que corresponde um acréscimo de 75 pessoas, isto é, mais 26,98 % de beneficiários.

“Agradecemos o trabalho e disponibilidade que os voluntários dedicaram a esta causa, reforçando que o “Natal é para todos”. Sublinhamos que é com atos solidários e desinteressados, que reconhecemos aos voluntários, que podemos efetivamente ajudar os penaguienses com maiores necessidades”, declarou o município.

Esta ação foi realizada com o apoio das Juntas de Freguesia do Concelho, assim como da Câmara Municipal, aos quais aproveitamos para agradecer o apoio dado igualmente às atividades realizadas ao longo do ano.