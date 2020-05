Cruz Vermelha de Mesão Frio recebeu doação de bens de primeira necessidade

A Delegação de Mesão Frio da Cruz Vermelha Portuguesa foi contemplada com a oferta de cerca de 500 kgs de bens alimentares e de produtos de higiene habitacional, dos hipermercados Continente e Mercadona. Também a marca Colgate doou artigos de higiene pessoal, para serem distribuídos pelos agregados familiares mais necessitados do concelho. A iniciativa contou com a colaboração da Câmara Municipal de Mesão Frio, que tem vindo a intensificar o seu apoio às instituições concelhias, nesta fase de pandemia de COVID-19.

Face à crise económica instalada e pelo facto de alguns agregados familiares terem sido ainda mais afetados neste contexto, os bens recebidos vêm reforçar a composição de cabazes que, posteriormente, serão doados às famílias mais carenciadas e em situação de desproteção social, fazendo cumprir, desta forma, o papel primordial desta instituição de apoio humanitário e social, que defende a vida, a saúde e dignidade humanas.