Cruz Branca de Vila Real equipa ambulâncias com kit’s de proteção contra Corona Vírus

Esta terça-feira, a Corporação dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca de Vila Real equipou as suas ambulâncias de socorro com kit’s de proteção do Covid-19 (Corona vírus). Uma iniciativa própria da corporação que, segundo Orlando Matos, comandante da Cruz Branca, “já devia estar a ser tomada”. “Face à ainda não disponibilização de equipamentos, por parte das entidades competentes, para os corpos de bombeiros, nós pegamos nos kit’s que já tínhamos em stock, para que, em caso de ser identificada uma possível contaminação, os nossos elementos estejam devidamente protegidos”, explicou o comandante.

Para além da proteção das equipas de intervenção, estes kit’s vieram responder a uma necessidade sentida pelos elementos da Cruz Branca que se questionavam relativamente ao equipamento a levar para uma intervenção num caso suspeito de contaminação pelo Corona Vírus. “Nós, para já, fizemos aquilo que nos pareceu conveniente, visto que já se fala disso há algum tempo e, mais recentemente, houve um caso suspeito em que a vítima teve de estar à espera dentro da ambulância durante cerca de quatro horas. Nós, pelo menos, para não corremos o risco dos nossos elementos não terem equipamento no momento da intervenção e terem de fazer as vítimas esperar, fomo-nos adiantando com alguns procedimentos”, concluiu Orlando Matos.