Critical Software abre novo centro de engenharia em Vila Real

A empresa especializada em soluções de software e serviços de engenharia para o suporte de sistemas críticos, vai abrir, este mês, um novo centro em Vila Real, no centro da cidade, com o objetivo de fazer crescer a sua equipa para cerca de 50 colaboradores.

Este crescimento, alinhado com a estratégia da tecnologia de investir no interior do país, ajudará na criação de oportunidade de emprego para o talento local.

A equipa tem vagas abertas para os perfis de DevOps, embedded software developer e software tester. As candidaturas podem ser feitas através do site da empresa.

“Estávamos à procura de talento e temos conhecimento, através de exemplos dentro das nossas equipas, que existem profissionais que prefeririam manter-se nas suas cidades natal ou onde frequentaram o curso, do que mudar-se para as grandes cidades por haver mais oportunidades. Quisemos contrariar esta tendência e, em simultâneo, contribuir para a atratividade e desenvolvimento de cidades com muito potencial”, explicou ao Notícias de Coimbra, João Macedo da Cunha, CTO da Critical Software.

O centro de engenharia da Critical Software de Vila Real desenvolve projetos nos sectores ferroviário, aeroespacial, financeiro, entre outros, em coordenação com equipas noutras geografias.