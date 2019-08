Crista de Galo avança para a final das 7 Maravilhas Doces de Portugal

24 de agosto, Arcos de Valdevez, primeira Gala da meia-final, numa noite absolutamente memorável para as nossas Maravilhas Doces, onde Vila Real saiu vencedor com distinção passando para a final das 7 Maravilhas Doces de Portugal.

A Crista de Galo liderou a votação pública que se estendeu por todo o país e ilhas. No final da gala transmitida pela RTP no direto em horário nobre o nosso Doce foi anunciado, em pura apoteose, para a grande final do próximo dia 7 de setembro em Montemor-O-Velho.



Serão 14 os finalistas e 7 destes já estão encontrados: a Crista de Galo, a Amêndoa Coberta de Moncorvo IGP, as Barrigas de Freira, o Bolinho de Vizela, o Mel Biológico do Parque Natural de Montesinho, os Charutos dos Arcos e as Roscas de Monção, aguardando agora os 7 próximos doces a eleger na outra meia-final, a decorrer em Ferreira do Zêzere, já no próximo dia 31 de agosto.



Recorde-se que iniciaram esta caminhada 907 Doces de múltiplas categorias, os quais passaram por um processo de supervisão muito rigoroso. Após esse momento inicial, o Conselho Científico aprovou minuciosamente todas as candidaturas e, posteriormente, o Painel de Especialistas votou e reduziu a 140 os Doces que passariam à marcante votação pública, nos 20 programas de Daytime da RTP, que percorreram os 18 distritos e 2 regiões autónomas do nosso país.



O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, manifestou-se visivelmente satisfeito com a passagem de uma das nossas muitas maravilhas Doces Vila-realenses a este momento final, salientando assim que mantém a forte expectativa de ver Crista de Galo alcançar o estatuto de 7 Maravilhas Doces, à semelhança do que aconteceu no ano passado com a Mesa de Vila Real.