Crianças regressaram ao pré-escolar da Misericórdia de Lamego

As crianças em idade pré-escolar da Santa Casa da Misericórdia de Lamego regressaram esta semana ao jardim de infância, protegidas pela adoção de todas as medidas de higiene e segurança exigidas no âmbito da atual pandemia. Apesar de algum nervoso miudinho, a retoma das atividades fez-se com toda a normalidade.

As crianças entre os quatro e os seis anos de idade estiveram em casa, desde o dia 16 de março, quando o Governo suspendeu todas as atividades letivas presenciais para conter a propagação do novo coronavírus, e os estabelecimentos de ensino, desde as creches às universidades, encerraram.

Nos últimos dias, a Misericórdia de Lamego implementou os procedimentos necessários para que este regresso seja feito com todo o cuidado, idênticos aos que anteriormente foram aplicados na creche. Entre as orientações dos ministérios da Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, consta o apelo ao distanciamento, mas também o reconhecimento da importância das atividades pedagógicas, cujo normal funcionamento não deve ser comprometido, e do direito dos mais novos a brincar.

O horário de funcionamento do jardim de infância e da creche, até ao dia 31 de junho, será das 8h às 19 horas.