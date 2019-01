A magia do Natal contagiou todas as crianças, pais e funcionários da Creche e do Jardim de Infância da Misericórdia de Lamego que protagonizaram, no Teatro Ribeiro Conceição, a tradicional Festa de Natal da instituição. Sempre acompanhados pelas educadoras, os mais pequenos não se deixaram intimidar pelas luzes do palco e animaram diversas coreografias e dramatizações de peças infantis, para além de cantarem e darem voz a uma recitação de poesia.

Ao longo de várias semanas, toda a comunidade escolar envolveu-se afincadamente nos preparativos para a realização destes festejos. Imbuída de um verdadeiro espírito natalício, a Festa de Natal decorreu em ambiente familiar, com muitos momentos de convívio e partilha. Aos meninos da Creche e do Jardim de Infância, dos 4 meses aos 10 anos, também se juntaram as crianças que frequentam regularmente as atividades do Centro de Apoio ao Estudo da Misericórdia. O público teve ainda a oportunidade de assistir à exibição de um breve filme que recordou todas as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), desenvolvidas pelos mais pequenos.

A encerrar, como é habitual, num dos momentos mais aguardados da tarde, uniram-se para pedirem a vinda do Pai Natal que gerou um grande entusiasmo coletivo durante a entrega das prendas.

