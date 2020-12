Crianças do concelho são as autoras do Postal de Natal do Município de Alijó

O Município de Alijó lançou o desafio a todas as crianças das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico para a criação do “Postal de Natal Oficial” do Município. A iniciativa, que já se realiza pelo segundo ano consecutivo, teve como objetivo incentivar a participação e estimular a imaginação e criatividade dos mais pequenos, bem como reforçar o espírito de Natal e a ligação ao Concelho.

Todas as crianças, num total de 240, participaram na iniciativa, tendo os educadores de cada uma das turmas selecionado dois postais para apresentar a concurso, conforme previsto no regulamento. O júri, constituído por representantes do Município de Alijó e do Agrupamento de Escolas D. Sancho II, escolheram os oito vencedores de entre um total de 36 postais.

Todos os postais a concurso e os seus autores receberam fortes aplausos pela sua originalidade e criatividade, tendo a escolha recaído sobre os desenhos da Catarina Miguel (1ºA – EB1 Alijó), João Queirós (1ºA – EB1 Favaios), Catarina Mateus (2ºC – EB1 Alijó), Laura Martins (2ºA – EB1 Pegarinhos), Filipa Sousa (3ºD – EB1 Alijó), Carolina Calisto (3ºC – EB1 Alijó), Ainhoa Noura (4ºB – EB1 Pegarinhos) e Jorge do Carmo Antunes (4ºA – EB1 Sanfins do Douro), que receberam um diploma de participação.

O Município de Alijó parabeniza todos os pequenos artistas que participaram neste Concurso pelo seu empenho em mostrar aquilo que o Natal simboliza para eles. Os postais já estão a caminho das casas dos munícipes, com os votos de Boas Festas da Câmara Municipal de Alijó.