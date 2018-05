Crianças de Larçay visitaram Santa Marta de Penaguião

No âmbito do protocolo de geminação entra a vila de Santa Marta de Penaguião e a congénere francesa de Larçay (Tours), nove alunos desta comuna gaulesa, entre os 11 e 14 anos de idade, acompanhados por quatro elementos, visitaram entre os dias 1 e 4 de Maio, o Concelho de Santa Marta de Penaguião.

O grupo de alunos, ao longo da sua permanência, conheceram as mais-valias paisagísticas, gastronómicas e patrimoniais do concelho, sendo que o objetivo principal da visita foi conhecerem o funcionamento letivo português e partilhar experiências em contexto escolar.

Com efeito, os alunos participaram em diversas aulas do Agrupamento de Escolas local, sendo que no último dia foi a vez de eles mesmos darem a conhecer aos seus novos colegas algumas das suas atividades escolares desenvolvidas em território francês, através de uma apresentação no contexto da sala de aula de Francês.

Ana Serrano, elemento integrante da comitiva, e em nome do grupo, manifestou no final da visita o seu agradecimento ao Município pela forma como foram recebidos e realçou a simpatia dos habitantes de Santa Marta e o agrado dos alunos por tudo o que viram.

De Salientar que a geminação entre os Municípios de Santa Marta de Penaguião e Larçay foi constituída em 2006 e, desde então tem sido levados a cabo vários projetos de intercâmbios de índole cultural, social e desportivo.

O Município de Santa Marta de Penaguião não pode deixar de agradecer às seis famílias de acolhimento que muito bem receberam os alunos, sabendo integrá-los nos seus lares e reforçar o “saber receber” que tão bem descreve os penaguienses. Agradece também aos Bombeiros Voluntários de Santa Marta de Penaguião e de Fontes que colaboraram na visita dos Franceses ao topo da Serra do Marão, sendo este o momento mais aguardado e elogiado pela comitiva francesa.