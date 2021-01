Crescimento de visitantes do Núcleo Museológico de Favaios interrompido pela pandemia

Em 2020, o número de visitantes do Núcleo Museológico de Favaios – Pão e Vinho, localizado no Concelho de Alijó, foi bastante condicionado devido à pandemia, à semelhança de outros equipamentos do género. Esta situação veio contrariar um ciclo de crescimento muito positivo que se estava a verificar nos últimos anos.

Este espaço museológico dedicado ao pão e ao vinho, dois dos principais e mais reconhecidos produtos endógenos do Concelho de Alijó, recebeu 3610 visitantes durante o ano de 2020, sobretudo de nacionalidade portuguesa. Além da exposição permanente do museu, e apesar dos condicionalismos provocados pela pandemia, os visitantes tiveram ainda acesso a três exposições que estiveram patentes ao longo do ano.

Ainda que tenha estado encerrado durante os meses de março, abril e maio, o Núcleo Museológico de Favaios – Pão e Vinho conseguiu manter níveis de visitação positivos, em especial em agosto e setembro, altura em que se registou o maior número de visitantes. Depois do período de encerramento, o equipamento municipal reabriu em junho e passou a integrar a lista de espaços museológicos nacionais com o selo “Clean & Safe – Património Cultural”, comprovando que foram implementadas medidas para garantir a total segurança dos visitantes e dos técnicos do espaço museológico.