Creche e pré-escolar reabrem esta segunda na Misericórdia de Lamego

O dever geral de confinamento mantém-se, no entanto, a partir desta segunda-feira o novo estado de emergência levanta a suspensão das atividades letivas da educação pré-escolar e da creche. Na Misericórdia de Lamego está tudo a postos para o regresso das crianças ao regime presencial. As estratégias de aprendizagem voltam assim a promover, em grupo e no interior da instituição, o pleno desenvolvimento dos mais novos a nível físico, cognitivo, emocional e social.

Batizado de “Instituição Consciente”, o projeto educativo a explorar até ao final do ano letivo incide muito nas áreas ligadas ao Ambiente e à reciclagem.

Nas últimas semanas, as educadoras desta Santa Casa recorreram a diversas plataformas digitais para desenvolver as suas propostas de atividades e tarefas. De segunda a sexta-feira, o trabalho colaborativo envolveu áreas muito diversas, desde a culinária ao teatro, passando pela agricultura ou pelas artes plásticas. Muitas vezes com a participação ativa dos pais, estas dinâmicas entusiasmaram e despertaram a atenção dos mais pequenos. Uma prática que a partir desta semana será reforçada.

No contexto da atual pandemia, a reabertura da creche e do jardim de infância da Misericórdia de Lamego respeitará todas as orientações de segurança da Direção Geral da Saúde (DGS) para evitar o risco de contágio.

Os interessados em formalizar a sua candidatura para o ingresso nestas valências, podem efetuá-la através dos contactos 963 608 258/ 254 656 850 ou do email geral@scmlamego.pt