Covid-19: vacinação para grupos de risco começa hoje em Vila Real

Começou, hoje, a vacinação contra a Covid-19 no ACES Douro I – Marão e Douro Norte. Esta fase será centrada nos grupos de risco com idade igual ou superior a 50 anos e com 80 anos que não estão nos lares. No total, esta campanha agrupa 12 500 utentes a vacinar nas próximas oito semanas.

Segundo Gabriel Martins, diretor executivo do ACES Douro I – Marão e Douro Norte, “a campanha vai decorrer com a devida conformidade”, dado que a entidade já fez testes prévios aquando da vacinação dos profissionais de saúde.

Recorde-se que esta fase da vacinação será centrada num centro previamente preparado para o efeito, localizado no Regia-Douro Park, que permite a vacinação de cerca de 250 pessoas por dia, evitando ajuntamentos. “É um local que permite vacinar com segurança e sem criação de agrupamentos”, realçou o responsável.

Os utentes pertencentes ao grupo de risco, serão contactados através de uma mensagem à qual terão de responder para que a vacinação seja automaticamente agendada pelos serviços. “Caso a pessoa em questão não receba a mensagem, não tem de se preocupar porque voltará a ser contactada e, mesmo se mudou de número, haverá ainda uma terceira tentativa de convocatória por carta, telefone ou através de estruturas de proximidade”, explicou Gabriel Martins, realçando que os utentes não necessitam de entrar em contacto com os serviços de saúde.

Uma vez que a vacinação estará agendada, o utente terá de se deslocar ao centro de vacinação do Regia-Douro Park e, caso tenha dificuldades de transporte, segundo o responsável do ACES, os presidentes dos sete concelhos da área de influencia “assumiram uma ajuda nos transportes”.