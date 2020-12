Covid-19: UTAD testa funcionários de Lares

No âmbito de um protocolo celebrado com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS), através do Instituto da Segurança Social (ISS), a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) iniciou a 11 de dezembro a realização de testes à COVID-19 em profissionais de estruturas residenciais para idosos e unidades de cuidados continuados de resposta a pessoas idosas, crianças, jovens e pessoas com deficiência, onde não exista identificação de casos suspeitos ou positivos. O objetivo é prevenir e mitigar a ocorrência de surtos nestas estruturas de apoio social.

Os profissionais destas infraestruturas estão a ser encaminhados pelo ISS para a Unidade de Saúde da UTAD, onde são testados por enfermeiros qualificados e sob a Direção Clínica do médico Pedro Felgar. Após a recolha, as amostras são enviadas para análise no Centro de Testagem COVID-19 da UTAD. Neste primeiro dia foram testados cerca de 30 profissionais.

A Universidade, que tem diversos protocolos de parceria com a ARS Norte, nomeadamente para análise de testes no Centro de Testagem COVID-19 que atingiu esta semana 19.500 análises realizadas, alarga agora o apoio através deste protocolo com o MTSS que vai permitir a realização de todo o processo (recolha e análise de testes).

O objetivo é ampliar e melhorar a resposta ao trabalho em rede que tem vindo a ser realizado com as autoridades de saúde, e agora também com o MTSS, “sempre com sentido de responsabilidade e compromisso para com a Região e os seus cidadãos”, disse Fontainhas Fernandes, reitor da UTAD.​