Na passada sexta-feira, o Município de Vila Real promoveu uma campanha de testes aos trabalhadores docentes e não docentes do ensino pré-escolar da rede pública de Vila Real.

No total, foram realizados cerca de 140 testes e, no final, um deles deu positivo. Segundo a Câmara Municipal de Vila Real, a pessoa em questão já foi informada e não entrou ao serviço, ontem, aquando da reabertura do pré-escolar.

(Em atualização)