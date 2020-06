COVID-19: último idoso do Lar de Nossa Senhora das Dores já teve alta

Saiu ontem, do Hospital das Forças Armadas, no Porto, o último idoso do Lar de Nossa Senhora das Dores curado da doença de COVID-19.

O Sr. Felisberto, de 81 anos, utente do lar de Vila Real, regressou ontem ao seu lar, depois de ter alta do Hospital das Forças Armadas, Polo do Porto, já curado da COVID-19.

Este é o último utente de um grupo de 57 idosos, utentes de vários lares do norte do país, que o Hospital das Forças Armadas acolheu e aos quais prestou os devidos cuidados de saúde durante os últimos meses.

Este apoio surgiu na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.