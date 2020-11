Covid-19: testagem rápida a colaboradores de todas as IPSS e lares em Mirandela

A Câmara Municipal de Mirandela tem em marcha a testagem rápida de 330 colaboradores de lares e instituições da totalidade do concelho.

A aquisição de testes rápidos, por parte da autarquia, permite reduzir e controlar ainda mais a transmissão da doença e prevenir e mitigar o impacto da doença em Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI).

Os resultados deste tipo de testes, denominados testes de antigénio, ficam, na maioria dos casos, disponíveis no espaço de 15 minutos, traduzindo-se numa maior eficiência de atuação no combate à Covid-19 no concelho, trabalhando-se de forma preventiva.