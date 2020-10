Covid-19: sessão de informação sobre etiqueta respiratória em Ribeira de Pena

O CLDS 4G Sol Nascente, em parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de Ribeira de Pena, promoveram sessões de Informação sobre etiqueta respiratória, com destaque para as medidas preventivas COVID-19.

As sessões incidiram no esclarecimento de dúvidas sobre os comportamentos a adotar na prevenção de contágio de Covid-19, nomeadamente na utilização correta da máscara, distanciamento social, higiene das mãos, tratamento das roupas e calçado.

A atividade, que contou no total com 54 participantes, decorreu em todas as freguesias do concelho e teve como como objetivo alertar a população para a importância de continuar a adotar medidas de prevenção para evitar o contágio de COVID-19.

Esta iniciativa contou com o apoio do Município de Ribeira de Pena, da Junta de Freguesias de Alvadia, Junta de Freguesia de Canedo, Junta de Freguesia de Cerva e Limões, Junta de Freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega e da Junta de Freguesia de Santa Marinha.