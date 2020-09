Seis militares da GNR infetados com Covid-19 no concelho de Valpaços

Seis militares da GNR do Posto de Atendimento de Lebução, uma localidade no concelho de Valpaços, estão infetados com Covid-19. Os guardas estão, neste momento, em isolamento, e ao que tudo indica não apresentam sintomas.

Ao que a SIC apurou, suspeita-se que o contágio tenha acontecido fora das instalações da Guarda e que os militares não terão tido contacto entre si.

A GNR informou que o serviço à população será assegurado pelo Posto Territorial da sede de concelho, em Valpaços. A extensão de Lebução funciona apenas nos dias úteis, das 9h às 17h.