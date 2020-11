Covid-19: rastreio final à GNR e corporações de bombeiros resultou num teste positivo

No seguimento dos rastreios promovidos pela autarquia de Santa Marta de Penaguião, entre os dias 12 e 16 de novembro, a autarquia divulgou agora os resultados dos testes realizados à GNR e aos bombeiros de ambas as corporações do concelho, que nesta fase ainda não tinham sido testados.

Assim, aos 17 testes realizados à Guarda Nacional Republicana, todos deram negativo. Nos Bombeiros Voluntários de Fontes foram feitos 42 testes, que também resultaram em negativo.

Já nos Bombeiros Voluntários de Santa Marta de Penaguião, dos 6 testes realizados, um foi positivo, sendo que este último, já tendo sido anteriormente testado, manteve o resultado.