Covid-19: PSD de Vila Real questiona autarquia sobre medidas adotadas no regresso às aulas

O PSD de Vila Real solicitou esclarecimentos ao Vereador do pelouro da educação da câmara municipal de Vila Real, José Maria Magalhães, sobre as medidas que vão ser aplicadas nas escolas do concelho, “dada a enorme preocupação dos pais e encarregados de educação dos alunos do nosso concelho, face ao início do ano letivo”.



Os esclarecimentos solicitados são relativos ao plano geral de contingência referente aos procedimentos a tomar em caso de infetados; às condições aplicadas nas salas de aula; à organização de cada escola na organização de intervalos e nos convívios de alunos; ao reforço de pessoal previsto e respectivos procedimentos, em função do acréscimo de trabalho necessário com a desinfeção e higienização; ao funcionamento das cantinas, bares e reprografias escolares; à realização dos testes, entre outros.