COVID-19: presidente da Câmara de Boticas pede atenção redobrada das Juntas de Freguesia

Procurando proteger a população do Concelho de Boticas e na implementação de medidas de contenção da propagação do COVID-19, o Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, realizou hoje uma reunião com os Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho e o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Boticas, com as devidas medidas de protecção e afastamento, no sentido de comunicar a todos tudo o que a Câmara Municipal tem vindo a fazer para evitar a propagação do vírus no nosso concelho, nomeadamente no que diz respeito ao encerramento de equipamentos e infra-estruturas municipais e à limpeza e higienização de espaços públicos.

Simultaneamente, o Presidente da Câmara solicitou aos Presidentes de Junta que estejam atentos às necessidades da população neste momento difícil, informando que a Câmara Municipal tem um serviço de retaguarda que estará disponível para fazer face a essas necessidades e carências, não esquecendo que uma grande parte da população do Concelho é idosa e que poderá passar por dificuldades, quer de saúde, quer no suprimento de bens e serviços primários, a que urge estar atento para poder dar uma resposta rápida, contando também com a colaboração dos Bombeiros de Boticas, que “estarão 24 sobre 24 horas no terreno”.

“É preciso, mais do que nunca, estarmos unidos, atentos e disponíveis para ajudarmos a nossa população, passando a informação a todos, em particular aos mais idosos, que neste momento a melhor arma de que dispomos no combate a esta pandemia é o isolamento social, evitando comportamentos de risco”, sublinhou Fernando Queiroga.

“A maior proximidade das Juntas de Freguesia com a população permite identificar, de uma forma mais célere e mais eficaz, as situações de maior vulnerabilidade, para podermos suprimir as necessidades da população”, remata o Presidente da Câmara.