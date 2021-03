Santa Marta de Penaguião: vacinação para a Covid-19 decorre serenamente

A Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião continua a disponibilizar os transportes à população, sendo que este tem sido feito em estreita parceria com as Juntas de Freguesias e IPSS’s do Concelho, no sentido de abranger toda a população, mesmo o das pessoas em cadeira de rodas.

Para além deste transporte, a autarquia está também a colaborar na deslocação das equipas móveis de vacinação (médico e enfermeiros) ao domicílio dos utentes acamados.

Apela-se a que vá estando atento, e se por alguma razão achar que já devia ter sido e não foi contacto, ligue para o CENTRO DE SAÚDE 254 820 030 ou CÂMARA MUNICIPAL – 254 810 130.