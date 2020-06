COVID-19: organização do Pic-Nic Famílias lamenta cancelamento do evento

A Associação de Amigos de Trás-os-Montes e Douro (AATMD) anunciou o cancelamento da XII Edição do Pic Nic Famílias, inicialmente previsto para os dias 30 e 31 de maio. “É com tristeza que a AATMD – Associação dos Amigos de Trás os Montes e Douro, entidade organizadora do habitual, Pic Nic Famílias, anuncia o cancelamento da XII Edição, do evento, inicialmente previsto para os dias 30 e 31 de Maio de 2020”, informou a organização.

“O cancelamento, como depreenderão, deve-se à pandemia da Covid-19, que tem assolado quer o País, quer o Mundo. Sentimo-nos, todos, na obrigação de combater a pandemia, com todos os meios que estão nosso alcance; a consciência cívica obriga-nos a seguir as recomendações da DGS e da OMS. Decidimos, por isso, juntamente com o Município de Vila Real e com as entidades que, habitualmente, se associam à Organização, suspender este grande evento que tem marcado, indiscutivelmente, as várias gerações, que, habitualmente, por lá têm passado., pode ler-se no comunicado.

No mesmo documento, a AATMD agradeceu a todas as entidades parceiras e aos colaboradores, sublinhando que “este não é o fim, é apenas o tempo de nos protegermos e parar”.

A associação aproveitou a oportunidade para, publicamente, agradecer a todas as entidades parceira: Câmara Municipal de Vila Real, Juntas de Freguesia, GNR, PSP, Regimento Infantaria 13, B.V. da Cruz Verde, B.V. da Cruz Branca, Universidade Trás os Montes e Alto Douro, Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Escola Secundária São Pedro, Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Escola Profissional, Agostinho Roseta, Escola Profissional do NERVIR, às Associações de Pais, e “às empresas amigas e patrocinadoras”.

A organização deixou, ainda, uma palavra de agradecimento à TVI e aos seus profissionais, “que desde há dez anos aceitaram o desafio e nunca mais deixaram de colaborar, fazendo um trabalho extraordinário de divulgação e promoção da Associação, do concelho de Vila Real e da região.

Foto: Arquivo