COVID-19: paróquias da região adotam medidas de contenção

Devido ao surto infecioso por coronavírus COVID-19, algumas paróquias da região estão a adotar algumas medidas de contenção.

Assim, são tomadas as seguintes medidas: adiamento das habituais confissões, no tempo da Quaresma, para data a definir oportunamente; redução para o mínimo possível das vistas aos doentes idosos nas suas casas; suspensão da catequese paroquial; a Comunhão será dada somente na mão e será omitido o gesto da paz.

Mantém-se aberta a igreja Paroquial com os horários das eucaristias até ordem superior da autoridade diocesana. No entanto, aconselham-se as pessoas mais sensíveis (doentes e idosos) a seguirem a Missa pela televisão, cumprindo-se assim o preceito dominical.

Em relação às celebrações da Semana Santa, as paróquias aguardam novas orientações por parte das respetivas dioceses.