Covid-19: os concelhos do distrito de Vila Real com a maior taxa cumulativa dos últimos 14 dias

Segundo o relatório de situação da Covid-19, publicado diariamente pela Direção Geral da Saúde (DGS), nos últimos 14 dias, Chaves é o concelho que apresenta o maior número de novos casos de infeção. De facto, entre os dias 7 e 14 de dezembro, foram registados 822 novos casos.

De seguida, no mesmo período de tempo, Vila Real registou 266 novos casos, menos 10 do que no último relatório, e Mondim de Basto com 200 novas contaminações, mais 48.

Depois, com 194, está Vila Pouca de Aguiar e, por fim, com 186 novos casos registados, está Valpaços.

Recorde-se que, segundo este documento, apenas Chaves, Valpaços, Mondim de Basto e Vila Pouca de Aguiar têm uma incidência cumulativa a 14 dias acima de 960, colocando-os no patamar mais grave da tabela apresentada no relatório.

Já Vila Real tem uma incidência entre 480 e 959,9. Refira-se que a Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por Covid-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.