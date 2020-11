Covid-19: número de casos no Alto Tâmega volta a subir

De acordo com o Boletim Epidemiológico nº 169 do Alto Tâmega, referente a 17 de novembro, os seis concelhos do Alto Tâmega apresentaram, hoje, um total de 693 (mais 29) casos ativos de doença por Covid-19. De referir que, desde o início da pandemia, já foram registados 1212 casos de doença neste território.

O concelho de Chaves é o mais afetado e tem neste momento 326 casos ativos (mais 16), Montalegre 61 (mais 1), Valpaços 49 (mais 7), Vila Pouca de Aguiar 144 (mais 5). Ribeira de Pena e Boticas mantêm o mesmo número de infetados, 82 e 31, respetivamente.

Há atualmente 235 pessoas em isolamento nos seis concelhos. Há ainda a lamentar, até ao momento, 9 óbitos, seis dos quais no concelho de Chaves, dois em Ribeira de Pena e um em Montalegre. Até ao momento, recuperaram da doença 510 pessoas.