Covid-19: nova certificação das máscaras distribuídas em Chaves permite 15 lavagens

As máscaras comunitárias distribuídas, ao longo dos últimos meses, pelo Município de Chaves e Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) obtiveram uma nova certificação que permite a sua utilização até 15 lavagens.

Inicialmente certificadas como de uso geral (Nível 3), com certificação para 5 lavagens, as máscaras comunitárias foram, posteriormente, certificadas para 15 lavagens por parte do CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal.

Nesse sentido, informa-se a população que, em virtude desta alteração, o código QR inserido nas embalagens, previamente distribuídas, não executa a ligação online ao certificado original, uma vez que o mesmo já se encontra descontinuado.

Recorde-se que o Município de Chaves e a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) procederam à distribuição, ao longo dos últimos meses, de mais de 40 mil máscaras comunitárias, numa ação de proximidade.