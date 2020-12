Covid-19: Norte e Galiza apresentam alargamento de programa de cooperação em investigação universitária

O AECT da Eurorregião Galiza – Norte de Portugal realiza esta sexta-feira, dia 11 de dezembro, a assinatura de incorporação das fundações, centros académicos clínicos e institutos de investigação de saúde ao Protocolo de “Cooperação Cultural, Científica e Pedagógica entre as Universidades e as instituições de Ensino Superior da Eurorregião Galicia – Norte de Portugal”. A sessão decorrerá na sede do AECT, em Vigo, pelas 10h30 (portuguesas) e contará com a presença do Presidente da CCDR-N, António M. Cunha.

O Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), o Centro Académico Clínico ICBAS – CHP, o Centro Clínico Académico – Braga (2CA-Braga), a Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS), a Fundación Profesor Nóvoa Santos e a Fundación Biomédica Galicia Sur tomam parte, enquanto participantes no Programa IACOBUS, na modalidade “Estadias de investigação”, juntando-se assim às 11 instituições do ensino superior e 22 centros tecnológicos que já fazem parte do Programa IACOBUS, contribuindo, assim, para o fomento da cooperação cultural, científica e pedagógica, através da mobilização dos recursos humanos das instituições da Eurorregião Galiza – Norte de Portugal. Tomarão parte no ato de assinatura o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António M. Cunha, assim como Alfonso Rueda Valenzuela, Vicepresidente Primeiro do Governo da Xunta da Galicia.

Esta incorporação de novas entidades ao Programa IACOBUS surge como resposta à pandemia provocada pela COVID-19, com o objetivo de fomentar a investigação na área da saúde.

Neste sentido, as instituições do Norte e da Galiza já referidas, em colaboração com as universidades vinculadas, a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) e o Serviço Galego de Saúde (SERGAS) são chamados a desempenhar um papel de destaque no desenvolvimento da Eurorregião como um território partilhado – também no âmbito da investigação científica – especialmente a investigação em saúde.

Esta assinatura de protocolo antecede a abertura da 8.ª Convocatória IACOBUS Estadias de Investigação e a 3ª Convocatória IACOBUS – Publicações Científicas (PAPERS), com período de candidaturas compreendido entre 14 de dezembro e 1 de fevereiro de 2021, com uma dotação financeira total para as duas modalidades de 250 mil Euros.

O IACOBUS – cofinanciado pelo Programa INTERREG VA Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 – é um programa de grande êxito no universo académico da Eurorregião Galiza-Norte de Portugal, com mais de 1755 candidatos nas sete edições anteriores, entre os quais foram selecionados 964 projetos de investigação abrangendo múltiplas áreas do conhecimento, com um financiamento total de mais de 1 milhão de Euros.