Covid-19: Município de Santa Marta de Penaguião “orgulha-se” de balanço positivo

O Município de Santa Marta de Penaguião declarou que, no final de mais uma semana e após algum esforço, “orgulha-se de ter conseguido um balanço positivo no que concerne ao combate à COVID-19”

Com efeito, para além das 1000 máscaras cedidas à Adega Corporativa de Santa Marta que, nesta altura do ano está no ponto alto do seu trabalho com a época das vindimas, o Município continua a ceder gratuitamente EPI´s a todos os comerciantes locais sempre que tal é solicitado pelos mesmos.

De realçar, ainda, que, e sempre em estreita colaboração com o Agrupamento de Escolas, por forma a proporcionar um arranque do ano letivo EFICAZ e SEGURO, foram disponibilizados todos os Equipamentos de Proteção Individual e logística indicados para tal, nomeadamente máscaras, gel, tapetes de desinfeção, termómetros, batas, acrílicos, entre outros.

“Para a segurança de todos, que é a prioridade deste município, continua-se a apelar à responsabilidade de todos. Seja um agente de saúde pública. Proteja-se a si e proteja os outros, só assim continuaremos bem”, declarou a autarquia em comunicado.