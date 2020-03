COVID-19: instalação tendas de campanha em Vila Real, Chaves e Lamego

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto (CHTMAD) está a instalar no Hospital de Chaves, à semelhança de Vila Real e Lamego, uma tenda de campanha para a “triagem de potenciais doentes” com Covid-19, que deverá estar em funcionamento “no final da semana”.

As três unidades hospitalares do CHTMAD, em Vila Real, Chaves e Lamego, terão em funcionamento as tendas de campanha que estão “inseridas na estratégia nacional definida pelo Ministério da Saúde e Direção Geral de Saúde (DGS) no combate à epidemia”, adiantou à agência Lusa o gabinete de comunicação. “Estas estruturas permitirão retirar esta tipologia de doentes das urgências, canalizá-los para circuitos exclusivos previamente definidos e com todas as condições necessárias para que os profissionais de saúde possam realizar o seu trabalho em segurança”, acrescentou.

O CHTMAD explicou à mesma fonte que a estrutura no Hospital de Chaves, no distrito de Vila Real, que começou hoje a ser montada, “deverá estar concluída no final desta semana”. A mesma nota destacou ainda uma mensagem de agradecimento do conselho de administração a todos os profissionais de saúde do centro hospitalar “pelo esforço e dedicação”.