Covid-19: GNR de Vila Real está apoiar vacinação às pessoas idosas nos centros de saúde

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário, está a prestar apoio aos diversos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), no âmbito da vacinação em cursos à população idosa.

“Fazendo uso do conhecimento privilegiado da Zona de Ação, e dos idosos que nela habitam, o efetivo da GNR, em coordenação com os Órgãos de Saúde Pública, encontra-se a efetuar contatos com os idosos, prestando informações sobre a vacinação, garantindo que todos são contatados e são vacinados, caso seja essa a sua pretensão”, explicou o Comando Territorial da GNR de Vila Real.