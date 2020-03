COVID-19: Ginásio Clube de Vila Real encerra instalações

O Ginásio Clube de Vila Real (GCVR) informou, esta manhã, que, em função dos últimos desenvolvimentos relativos ao coronavírus COVID-19, encerrou temporariamente as suas instalações (piscinas e ginásio) e suspendeu todas as atividades previstas. A suspensão decorrerá até 22 de março e, na altura, será feita uma atualização da situação.

“É importante referir que se trata de uma medida preventiva, pois, apesar de não haver qualquer caso positivo em Vila Real, a direção do GCVR prefere tomar medidas de forma a evitar que as instalações do clube possam ser um local de propagação do vírus, visto ser um local com muitos utentes”, pode ler-se no comunicado.

A direção pediu, ainda, desculpa pelos transtornos provocados por esta decisão, mas afirma que “a saúde de todos está em primeiro lugar” e comprometeu-se a comunicar qualquer alteração “prontamente”.