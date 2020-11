Covid-19 em Vila Real: mais dois casos confirmados na Escola da Araucária

O Agrupamento de Escolas de Morgado de Mateus informou, em comunicado, que foram confirmados mais dois casos de Covid-19 na Escola Básica de Vila Real – n.º 7 (Araucária), de turmas diferentes.

Após investigação epidemiológica do caso pela Autoridade de Saúde, “os contactos foram considerados de alto risco pelo que os alunos das duas turmas deverão ficar em isolamento profiláctico”.

O Agrupamento acrescentou que, não obstante, as atividades letivas vão manter-se. “Os contactos com os docentes foram considerados de baixo risco pelo que deverão manter as atividades letivas e laborais normais, realizando a automonitorização do seu estado de saúde para sintomas sugestivos de COVID-19”, informou a direção.

“O nosso estabelecimento está, em articulação com a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a implementar as medidas de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2. Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, não havendo de momento necessidade de adotar outros cuidados adicionais além dos referidos anteriormente”, concluiu.