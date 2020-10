Covid-19 em Valpaços: turma da Escola Secundária colocada em isolamento

Uma turma da escola secundária de Valpaços foi colocada ontem em isolamento profilático depois de ser conhecido um caso de infeção por Covid-19.

“Sabendo que são elevados os níveis de preocupação entre a comunidade escolar e encarregados de educação, apelamos à calma e serenidade a toda a comunidade escolar. O Agrupamento de Escolas de Valpaços, conjuntamente com a Câmara Municipal, adotou as medidas adequadas para fazer cumprir o plano de contingência”, informou a autarquia local.

“Permaneceremos atentos à evolução da pandemia no nosso concelho, articulando com as autoridades de saúde, sempre que necessário, as medidas a implementar na comunidade”, referiu, em comunicado.

Segundo o boletim epidemiológico do Alto Tâmega, o concelho de Valpaços apresentada 21 casos de doença em fase ativa.