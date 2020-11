Covid-19 em Valpaços: reunião com autoridade de saúde pública e entidades locais

Amílcar Almeida reuniu na passada quarta-feira, dia 18 de Novembro, com Gustavo Martins, Delegado de Saúde da Unidade de Saúde Pública dos ACES do Alto Tâmega, Laurentina Teixeira, Diretora Executiva do ACES do Alto Tâmega, e várias entidades locais, para abordar a situação atual da COVID-19 no concelho. Valpaços tem, hoje, 100 casos ativos de doença.

Na ocasião, onde estiveram representantes da Autoridade de Saúde Local, IPSS’S e Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho, bem como responsáveis das Forças de Segurança, Bombeiros, Segurança Social, Agrupamento de Escolas, entre outros, o edil fez um ponto de situação da pandemia, apelando, uma vez mais, à prevenção e a um papel mais ativo de todos os presentes no combate da mesma, disponibilizando os vários meios da autarquia para as mais variadas ocorrências em que sejam necessários.

No decorrer da referida reunião, o autarca transmitiu, ainda, às autoridades a sua preocupação com o crescimento exponencial de casos e que todos os cuidados são necessários para proteger os mais desprotegidos. “Mais do que nunca temos de estar em alerta permanente, solidários e interventivos, numa perfeita união de esforços em prol da saúde pública”, referiu.

Os responsáveis na área da saúde, Gustavo Martins, Delegado de Saúde da Unidade de Saúde Pública dos ACES do Alto Tâmega, e Laurentina Teixeira, Diretora Executiva do ACES do Alto Tâmega, tiraram dúvidas aos presentes e esclareceram diretrizes de trabalho.

Gustavo Martins assumiu que “ninguém ficará por testar no Alto Tâmega por falta de capacidade”, uma vez que asseguram a testagem seis entidades, públicas e privadas.

Os valpacenses presentes pediram aos responsáveis de saúde da região uma maior celeridade na testagem, na informação de resultados e uma maior articulação com as instituições locais de saúde, educação e segurança.