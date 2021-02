Covid-19 em Mesão Frio: refeições e acolhimento de filhos de profissionais da linha da frente

Em média três dezenas de refeições estão a ser servidas, em todo o concelho de Mesão Frio, numa parceria entre a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade. A distribuição das refeições está a ser realizada diariamente, porta-a-porta, aos alunos beneficiários dos escalões A e B, que frequentam o agrupamento, desde o 1.º Ciclo ao Ensino Secundário.

Para complementar as necessidades nutricionais das crianças, a autarquia e o agrupamento de escolas estão, também, a distribuir gratuitamente e diariamente, leite escolar a todos os alunos que frequentam o Pré-escolar e o 1.º Ciclo.

A par desta medida de apoio social e no âmbito do atual contexto pandémico, o agrupamento de escolas está a acolher os filhos de profissionais prioritários, no combate à COVID-19, que estejam a desempenhar funções indispensáveis e de outros dependentes dos trabalhadores de serviços essenciais, nesta altura do agravamento da pandemia.

A autarquia vai manter e reforçar os apoios sociais, para aliviar o esforço das famílias, numa altura em que os pedidos de ajuda começam a aumentar, devido às dificuldades inerentes da situação pandémica