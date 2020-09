Covid-19 em Boticas: autarquia esclarece que caso de infeção não se propagou

O Município de Boticas, no âmbito do caso de Covid-19 confirmado no Boletim Epidemiológico da Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso de ontem, anunciou que o munícipe em questão se encontra internado numa unidade de saúde da região e que, apesar de ter estado em contacto com várias pessoas, todas aquelas que efetuaram o teste à Covid-19 obtiveram um resultado negativo.

Ainda assim, a autarquia reforçou que “não é motivo para levantar a guarda” e apelou a todas as pessoas que estiveram em contacto com o munícipe contaminado se mantenham atentas ao aparecimento de qualquer sintoma e que recorram aos serviços das entidades de saúde, caso necessário.