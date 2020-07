COVID-19: distrito de Vila Real registou 310 casos desde o início da pandemia

Até à data, segundo o Relatório de Situação da Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Ponto da Situação Atual em Portugal, o concelho de Vila Real registou 162 casos de COVID-19, desde o início de pandemia, e é o concelho que contabiliza mais casos. A seguir está o Peso da Régua com 66 casos; depois segue-se Chaves, com 26, e Murça com 20. Nos outros municípios, o número de casos confirmados ainda não ultrapassou a barreia dos 20, de facto, Vila Pouca de Aguiar, que registou mais um caso, contabiliza, agora, oito casos; Sabrosa, sete, e Valpaços continua com seis casos. Por fim, Alijó contabilizou cinco, enquanto Montalegre e Santa Marta de Penaguião registam apenas três casos. Ribeira de Pena registou mais uma pessoa infetada, alcançando os quatro casos confirmados. Até à data, Boticas, Mesão Frio e Mondim de Basto não registaram qualquer caso.

No total, o distrito de Vila Real, registou 310 casos, desde o início da pandemia.