COVID-19: Distrito de Vila Real registou 115 novos casos

Segundo o Relatório de Situação da Direção-Geral da Saúde (DGS), o distrito de Vila Real registou 115 novos casos. O concelho vila-realense é aquele que contabilizou mais casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De facto, até à data registou 235 casos de Covid-19, mais 44 do que na semana passada.

A seguir está Chaves, com 138 casos, mais 18 do que na semana passada; depois, segue-se o Peso da Régua, com 77, mais dois; Montalegre subiu para 74 casos, mais 30 do que na semana passada. Vila Pouca de Aguiar contabiliza 31 casos (mais três) e Valpaços subiu para 27 casos (mais oito).

Por sua vez, Murça mantem-se 22, Alijo subiu para 14 (mais seis). Além disso, Mesão Frio mantém-se nos 15 casos e Santa Marta de Penaguião nos 10.

Nos outros municípios, o número de casos confirmados ainda não ultrapassou a barreira dos dez: Sabrosa regista com sete casos; Ribeira de Pena subiu para sete (mais três), Mondim de Basto continua com seis e Boticas subiu para quatro (mais um).

No total, o distrito de Vila Real registou 667 casos, desde o início da pandemia.