Covid-19: desinfeção dos Centros Escolares em Lamego

Em estreita colaboração com a Comunidade Educativa, o Município de Lamego irá promover, aproveitando a pausa letiva deste fim-de-semana prolongado, a desinfeção dos Centros Escolares da cidade (CEL1 e CEL2).

Os trabalhos, sob a responsabilidade operacional do Serviço Municipal de Proteção Civil, iniciaram-se hoje, 28 de novembro, nas instalações do CEL1 (Agrupamento de Escolas Latino Coelho) e terão continuidade amanhã no CEL2 (Agrupamento de Escolas da Sé), unidades mais fustigadas por casos confirmados de contágio por COVID-19.

Estes trabalhos, utilizando a moderna tecnologia de desinfeção por ozono, com equipamentos recentemente adquiridos pelo município, irão no futuro prosseguir nas diferentes unidades escolares, em função das prioridades definidas entre a Câmara Municipal e as Direções dos Agrupamentos de Escolas de Lamego.