Covid-19: conferência sobre desafios à parentalidade e oportunidades na pandemia

No passado dia 11 de setembro, realizou-se, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – Guerreiros do Sucesso/Equipa Multidisciplinar, o Webinar “Desafios à Parentalidade e Oportunidades na Pandemia Covid-19”, orientado pela Professora Maria Filomena Gaspar, da Faculdade de Psicologia e de Ciência da Educação da Universidade de Coimbra, e pela Psicóloga Tatiana Homem, investigadora na área da parentalidade.

O Webinar decorreu digitalmente através da Plataforma ZOOM e também presencialmente no Salão Nobre da Câmara Municipal de Boticas, tendo como público alvo pais e encarregados de educação.

Os principais objetivos desta iniciativa foram os de refletir sobre os desafios e oportunidades que a Pandemia Covid-19 trouxe à parentalidade, promovendo estratégias para lidar com alguns desses desafios.