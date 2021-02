Covid-19: concelho do Peso da Régua registou um decréscimo de 50% no número de casos

Na terceira semana de fevereiro, o concelho do Peso da Régua registou um decréscimo de 50% no número de casos de Covid-19. Esta é uma tendência que se tem vindo a verificar desde o início do corrente mês.

“É tempo de reconhecer o esforço de todos! O confinamento trouxe os resultados esperados, sobretudo, com o encerramento das Escolas. A vacina trouxe-nos a esperança de volta. É graças a esta concertação de esforços que começamos a ver luz ao fundo do túnel.”, informou a autarquia.

A Câmara Municipal do Peso da Régua continua “a encetar esforços no sentido de acautelar a saúde de todos, monitorizando, em permanência, a evolução da pandemia no concelho, de forma a ajustar as respostas de que dispõe às necessidades identificadas”.