Covid-19: centro de vacinação do Peso da Régua abre amanhã

O Centro de Vacinação contra a Covid-19 entra em funcionamento amanhã, em Peso da Régua.

A abertura deste Centro de Vacinação resulta da proposta apresentada pela Câmara Municipal do Peso da Régua ao ACES Marão e Douro Norte. A Câmara Municipal disponibilizou o espaço para instalação do Centro de Vacinação, procedeu à montagem das estruturas de apoio ao funcionamento e disponibilizou recursos humanos para apoio às equipas do ACES, garantindo uma resposta adequada às necessidades da população.

O Centro de Vacinação do Peso da Régua funciona nas instalações do Pavilhão Municipal. É aí que as pessoas recebem indicação para se dirigirem, para serem recebidos por uma equipa de profissionais pronta para acompanhar.