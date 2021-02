Covid-19: Boticas é o único concelho com “risco extremamente elevado” no distrito

Segundo o relatório de situação da Covid-19, publicado diariamente pela Direção Geral da Saúde (DGS), entre 8 e 16 fevereiro, o número de novos casos de Covid-19 no distrito de Vila Real baixou. De facto, Vila Real, o concelho que apresenta o maior número de novos casos de infeção, registou 143 novos casos, menos 218 contágios do que no relatório anterior.

Neste mesmo período de tempo, Chaves registou 99 novos casos; Montalegre, 87; Boticas, 64; Alijó e Valpaços, 46; Vila Pouca de Aguiar, 44; Peso da Régua, 38; Murça, 20; Mondim de Basto, 17; Mesão Frio, 11; Ribeira de Pena e Sabrosa, 8 e Santa Marta de Penaguião 6.

Recorde-se que, segundo este documento, Boticas tem uma incidência cumulativa a 14 dias acima de 960, estando no patamar de “risco extremamente elevado de contágio”, o mais grave da tabela apresentada no relatório.

Por sua vez, com valores entre os 240 e os 479, estão Alijó, Chaves, Mesão Frio, Montalegre, Murça, Peso da Régua, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real, no nível “elevado”.

Por fim, abaixo dos 239 novos casos, com risco moderado, estão Mondim de Basto, Ribeira de Pena, Sabrosa e Santa Marta de Penaguião.

Refira-se que a Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por Covid-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.