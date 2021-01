Covid-19: Boletim Epidemiológico do Alto Tâmega está suspenso

Há uma semana que o boletim diário com o número de casos de Covid-19 nos seis concelhos do Alto Tâmega não é emitido. O Delegado de Saúde da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega, Dr. Gustavo Coelho, informou as autarquias que não tem sido possível emitir o boletim Epidemiológico diário.

“Encontramo-nos na impossibilidade de emitir o Boletim Epidemiológico devido a um problema de acesso à base de dados”, informou o médico responsável.

O último boletim emitido referia-se ao passado dia 19 de janeiro e dava conta de 1374 casos ativos de doença por Covid-19 no Alto Tâmega. Tinham falecido, neste território, até essa data, 108 pessoas.