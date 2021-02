Covid-19: avança Centro de Vacinação no Peso da Régua

O ACES Marão e Douro Norte aceitou a proposta da Câmara Municipal, para instalação em Peso da Régua, de um Centro de Vacinação contra a Covid-19. A Câmara Municipal disponibilizou o espaço para instalação do Centro de Vacinação, tendo procedido à montagem das estruturas de apoio ao funcionamento e disponibilizado recursos humanos, para apoio às equipas do ACES. O Centro de Vacinação irá funcionar no Pavilhão Municipal, com quatro pontos de vacinação em simultâneo.

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, sublinha a importância de se adequar os recursos às necessidades das pessoas e garantir-lhes os melhores cuidados de saúde. A entrada em funcionamento do Centro de Vacinação evitará a deslocação das pessoas para a vacinação contra a Covid-19.

O Centro de Vacinação do Peso da Régua está pronto para entrar em funcionamento. Nesta altura, aguarda-se a indicação por parte do ACES Marão e Douro Norte da data para início da vacinação.